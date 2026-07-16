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TSV 1860 testet am Sonntag gegen Landesligist Aindling

Am Sonntagnachmittag bestreitet der TSV 1860 sein nächstes Testspiel beim TSV Aindling. Anlass ist das 80-jährige Vereinsjubiläum des Landesligisten.
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1860-Trainer Alper Kayabunar.
1860-Trainer Alper Kayabunar. © IMAGO

Nächstes Testspiel für den TSV 1860! Am Sonntag sind die Löwen zu Gast im Stadion am Schüsselhauser Kreuz beim TSV Aindling. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Anlass der Partie ist das 80-jährige Vereinsjubiläum des Landesligisten, das der Verein über das ganze Wochenende hinweg feiert. Den Höhepunkt der Sause stellt das Testspiel gegen die Löwen dar. Für die Sechzger steht zwei Tage darauf mit dem Erstrunden-Spiel im Toto-Pokal beim SV Berglern das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.

Die AZ ist mit einem Reporter in Aindling vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News rund um den Testkick auf dem Laufenden!

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