TSV 1860: Termin für Toto-Pokal-Viertelfinale gegen TSV Buchbach steht

Der TSV 1860 trifft im Viertelfinale des Toto-Pokals auf den TSV Buchbach. Nun steht auch der Termin fest.

München – Der TSV 1860 trifft im Viertelfinale des Toto-Pokals auf den TSV Buchbach. Der Regionalligist genießt als unterklassiger Verein Heimrecht.

Mittlerweile steht auch die zeitgenaue Ansetzung fest: Die Löwen treten am 8. Oktober um 19 Uhr in Buchbach an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Löwen-TV überträgt das Viertelfinale wohl live

Nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt mussten sich die Löwen im Achtelfinale gehörig strecken, um die Runde der letzten Acht zu erreichen. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die Sechzger gegen Regionalligist Wacker Burghausen (7:6 n.E.) durch.

Nun geht es nach Buchbach in den oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Geplant ist, dass auch das Viertelfinale live auf dem YouTube-Kanal Löwen-TV ausgestrahlt wird.