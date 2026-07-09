TSV 1860 storniert Hotel: Kein Trainingslager im Böhmerwald

Der TSV 1860 storniert das Trainingslager im Böhmerwald.

Vorerst kein zweites Trainingslager für den TSV 1860! Die Giesinger haben nach AZ-Informationen am Donnerstagvormittag das Hotel in Ulrichsberg storniert. Das bestätigte das Hotel INNs Holz. Das Trainingslager im Böhmerwald wird nicht nachgeholt, sondern wurde ersatzlos gestrichen.

TSV 1860 testet am Wochenende gegen Deisenhofen

Ob der Löwe vor dem Regionalligastart nochmal für ein paar Tage in ein anderes Trainingslager fährt, ist noch unklar. Bekannt ist: Am Wochenende steht das nächste Testspiel an. 1860 reist am Samstag nach Deisenhofen für eine Partie gegen den FC.