TSV 1860 stellt sich neu auf: "Organisation wird komplett neu gemacht"

Der TSV 1860 wird sich auf sportlicher Führungsebene neu aufstellen. Das Vorgehen ist klar, viele Kandidaten wurden und werden bereits gehandelt. Die AZ gibt einen Überblick.

Bernhard Lackner 02. Oktober 2025 - 15:35 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang (M.) mit Interims-Sportchef Manfred Paula (l.) und Interims-Trainer Alper Kayabunar. © sampics