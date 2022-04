TSV 1860: Spieltage bis zum Saisonende terminiert  Topspiel in Magdeburg am Samstag

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage der 3. Liga bis zum Saisonende zeitgenau terminiert. Der TSV 1860 muss noch einmal an einem Sonntag ran, ehe zum Saisonende drei Samstagspiele folgen.

München - Die Löwen können bis zum Saisonende planen: Am Freitag gab der Deutsche Fußball-Bund die zeitgenauen Ansetzungen der Drittliga-Spieltage 35 bis 38 bekannt.

Demnach müssen die Löwen an einem Sonntag (24. April, 13 Uhr) beim MSV Duisburg antreten. Danach tritt der TSV 1860 noch drei Mal am Samstagnachmittag an. Am 30. April (14 Uhr) kommt der TSV Havelse in das Grünwalder Stadion. Eine Woche später gastieren die Sechzger bei Drittliga-Spitzenreiter Magdeburg (7. Mai, 14 Uhr), ehe es am letzten Spieltag (14. Mai, 13.30 Uhr) daheim gegen Borussia Dortmund II geht .

Alle terminierten Spiele des TSV 1860 im Überblick