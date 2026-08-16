TSV-1860-Spielplan 2026/27: Alle Termine der Löwen im Überblick
Die Löwen können bis Anfang Oktober fix planen! Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Spieltage neun bis zwölf der Regionalliga Bayern zeitgenau terminiert. Die Fans des TSV 1860 dürfen sich freuen: Bis zum 12. Spieltag sind sämtliche Partien der Sechzger live und kostenfrei im BR zu sehen.
Wegen DFB-Pokal: Löwen reisen unter der Woche nach Aubstadt
Am 18. August um 19 Uhr findet in Aubstadt das vorgezogene Spiel des 5. Spieltags statt, da 1860 am Wochenende darauf (22. August, 18 Uhr) die Löwen im DFB-Pokal Holstein Kiel empfangen.
Ende August (30.08., 15 Uhr) empfangen die Sechzger den TSV Landsberg an einem Sonntagnachmittag im Grünwalder Stadion. Es folgen zwei Freitagabendspiele. Am 4. September (18.30 Uhr) sind die Löwen zu Gast im Bayerischen Wald bei der DJK Vilzing, am 11. September geht es daheim gegen den TSV Schwaben-Augsburg.
Die Winterpause wird am 5. Dezember 2026 eingeläutet, ehe es am 19. Februar 2027 weitergeht. Der 38. und letzte Spieltag steigt am 22. Mai 2027.
Spielplan 2026/27: Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick
|Wettbewerb
|Datum & Uhrzeit
|Spiel & Ergebnis
|Regionalliga, 1. Spieltag
|23.-25.07.26
|spielfrei
|Regionalliga, 2. Spieltag
|01.08.26, 14 Uhr
|1. FC Schweinfurt – TSV 1860 (2:2)
|Regionalliga, 3. Spieltag
|07.08.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – FC Augsburg II (2:2)
|Regionalliga, 4. Spieltag
|14.08.26, 19 Uhr
|FC Memmingen – TSV 1860 (0:3)
|Regionalliga, 5. Spieltag
|18.08.26, 19 Uhr
|TSV Aubstadt – TSV 1860
|Regionalliga, 6. Spieltag
|30.08.26, 15 Uhr
|TSV 1860 – TSV Landsberg
|Regionalliga, 7. Spieltag
|04.09.26, 18.30 Uhr
|DJK Vilzing – TSV 1860
|Regionalliga, 8. Spieltag
|11.09.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg
|Regionalliga, 9. Spieltag
|15.09.26, 19 Uhr
|SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860
|Regionalliga, 10. Spieltag
|18.09.26, 14 Uhr
|TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II
|Regionalliga, 11. Spieltag
|26.09.26, 14 Uhr
|Wacker Burghausen– TSV 1860
|Regionalliga, 12. Spieltag
|02.10.26, 14 Uhr
|TSV 1860 – SpVgg Ansbach
|Regionalliga, 13. Spieltag
|10.10.26
|FV Illertissen – TSV 1860
|Regionalliga, 14. Spieltag
|13.10.26
|TSV 1860 – SpVgg Bayreuth
|Regionalliga, 15. Spieltag
|17.10.26
|TSV 1860 – FC Bayern II
|Regionalliga, 16. Spieltag
|24.10.26
|VfB Eichstätt – TSV 1860
|Regionalliga, 17. Spieltag
|31.10.26
|TSV 1860 – TSV Buchbach
|Regionalliga, 18. Spieltag
|06.11.26
|SC Eltersdorf – TSV 1860
|Regionalliga, 19. Spieltag
|13.11.26
|TSV 1860 – SpVgg Unterhaching
|Regionalliga, 20. Spieltag
|20./21.11.26
|spielfrei
|Regionalliga, 21. Spieltag
|27. - 29.11.26
|TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
|Regionalliga, 22. Spieltag
|04./05.12.26
|FC Augsburg II – TSV 1860
|Regionalliga, 23. Spieltag
|19./20.02.27
|TSV 1860 – FC Memmingen
|Regionalliga, 24. Spieltag
|26./27.02.27
|TSV 1860 – TSV Aubstadt
|Regionalliga, 25. Spieltag
|05./06.03.27
|TSV Landberg – TSV 1860
|Regionalliga, 26. Spieltag
|12./13.03.27
|TSV 1860 – DJK Vilzing
|Regionalliga, 27. Spieltag
|19./20.03.27
|TSV Schwaben Augsburg – TSV 1860
|Regionalliga, 28. Spieltag
|24./25.03.27
|TSV 1860 – SpVgg Greuther Fürth II
|Regionalliga, 29. Spieltag
|27. - 29.03.27
|1. FC Nürnberg II – TSV 1860
|Regionalliga, 30. Spieltag
|02./03.04.27
|TSV 1860 – Wacker Burghausen
|Regionalliga, 31. Spieltag
|09./10.04.27
|SpVgg Ansbach – TSV 1860
|Regionalliga, 32. Spieltag
|13.04.27
|TSV 1860 – FV Illertissen
|Regionalliga, 33. Spieltag
|16./17.04.27
|SpVgg Bayreuth – TSV 1860
|Regionalliga, 34. Spieltag
|23./24.04.27
|FC Bayern II – TSV 1860
|Regionalliga, 35. Spieltag
|30.04./01.05.27
|TSV 1860 – VfB Eichstätt
|Regionalliga, 36. Spieltag
|07./08.05.27
|TSV Buchbach – TSV 1860
|Regionalliga, 37. Spieltag
|14.-15.05.27
|TSV 1860 – SC Eltersdorf
|Regionalliga, 38. Spieltag
|22.05.27
|SpVgg Unterhaching – TSV 1860
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- TSV 1860 München
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