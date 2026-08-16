AZ-Plus

TSV-1860-Spielplan 2026/27: Alle Termine der Löwen im Überblick

Der BFV hat die Regionalliga bis zum 12. Spieltag zeitgenau terminiert. Die Fans des TSV 1860 dürfen sich in den kommenden Wochen auf zahlreiche Free-TV-Spiele freuen. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München. © imago

Die Löwen können bis Anfang Oktober fix planen! Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Spieltage neun bis zwölf der Regionalliga Bayern zeitgenau terminiert. Die Fans des TSV 1860 dürfen sich freuen: Bis zum 12. Spieltag sind sämtliche Partien der Sechzger live und kostenfrei im BR zu sehen.

Wegen DFB-Pokal: Löwen reisen unter der Woche nach Aubstadt

Am 18. August um 19 Uhr findet in Aubstadt das vorgezogene Spiel des 5. Spieltags statt, da 1860 am Wochenende darauf (22. August, 18 Uhr) die Löwen im DFB-Pokal Holstein Kiel empfangen.

Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

Ende August (30.08., 15 Uhr) empfangen die Sechzger den TSV Landsberg an einem Sonntagnachmittag im Grünwalder Stadion. Es folgen zwei Freitagabendspiele. Am 4. September (18.30 Uhr) sind die Löwen zu Gast im Bayerischen Wald bei der DJK Vilzing, am 11. September geht es daheim gegen den TSV Schwaben-Augsburg.

Die Winterpause wird am 5. Dezember 2026 eingeläutet, ehe es am 19. Februar 2027 weitergeht. Der 38. und letzte Spieltag steigt am 22. Mai 2027.

Spielplan 2026/27: Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick

Wettbewerb Datum & Uhrzeit Spiel & Ergebnis
Regionalliga, 1. Spieltag 23.-25.07.26 spielfrei
Regionalliga, 2. Spieltag 01.08.26, 14 Uhr 1. FC Schweinfurt – TSV 1860 (2:2)
Regionalliga, 3. Spieltag 07.08.26, 19 Uhr TSV 1860 – FC Augsburg II (2:2)
Regionalliga, 4. Spieltag 14.08.26, 19 Uhr FC Memmingen – TSV 1860 (0:3)
Regionalliga, 5. Spieltag 18.08.26, 19 Uhr TSV Aubstadt – TSV 1860 
Regionalliga, 6. Spieltag 30.08.26, 15 Uhr TSV 1860 – TSV Landsberg
Regionalliga, 7. Spieltag 04.09.26, 18.30 Uhr DJK Vilzing – TSV 1860 
Regionalliga, 8. Spieltag 11.09.26, 19 Uhr TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg
Regionalliga, 9. Spieltag 15.09.26, 19 Uhr SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860 
Regionalliga, 10. Spieltag 18.09.26, 14 Uhr TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II
Regionalliga, 11. Spieltag 26.09.26, 14 Uhr Wacker Burghausen– TSV 1860 
Regionalliga, 12. Spieltag 02.10.26, 14 Uhr TSV 1860 – SpVgg Ansbach
Regionalliga, 13. Spieltag 10.10.26 FV Illertissen – TSV 1860
Regionalliga, 14. Spieltag 13.10.26 TSV 1860 – SpVgg Bayreuth
Regionalliga, 15. Spieltag 17.10.26 TSV 1860 – FC Bayern II
Regionalliga, 16. Spieltag 24.10.26 VfB Eichstätt – TSV 1860
Regionalliga, 17. Spieltag 31.10.26 TSV 1860 – TSV Buchbach
Regionalliga, 18. Spieltag 06.11.26 SC Eltersdorf – TSV 1860
Regionalliga, 19. Spieltag 13.11.26 TSV 1860 – SpVgg Unterhaching
Regionalliga, 20. Spieltag 20./21.11.26 spielfrei
Regionalliga, 21. Spieltag 27. - 29.11.26 TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
Regionalliga, 22. Spieltag 04./05.12.26 FC Augsburg II – TSV 1860
Regionalliga, 23. Spieltag 19./20.02.27 TSV 1860 – FC Memmingen
Regionalliga, 24. Spieltag 26./27.02.27 TSV 1860 – TSV Aubstadt
Regionalliga, 25. Spieltag 05./06.03.27 TSV Landberg – TSV 1860
Regionalliga, 26. Spieltag 12./13.03.27 TSV 1860 – DJK Vilzing
Regionalliga, 27. Spieltag 19./20.03.27 TSV Schwaben Augsburg – TSV 1860
Regionalliga, 28. Spieltag 24./25.03.27 TSV 1860SpVgg Greuther Fürth II
Regionalliga, 29. Spieltag 27. - 29.03.27 1. FC Nürnberg II – TSV 1860
Regionalliga, 30. Spieltag 02./03.04.27 TSV 1860 – Wacker Burghausen
Regionalliga, 31. Spieltag 09./10.04.27 SpVgg Ansbach – TSV 1860
Regionalliga, 32. Spieltag 13.04.27 TSV 1860 – FV Illertissen
Regionalliga, 33. Spieltag 16./17.04.27 SpVgg Bayreuth – TSV 1860
Regionalliga, 34. Spieltag 23./24.04.27 FC Bayern II – TSV 1860
Regionalliga, 35. Spieltag 30.04./01.05.27 TSV 1860 – VfB Eichstätt
Regionalliga, 36. Spieltag 07./08.05.27 TSV Buchbach – TSV 1860
Regionalliga, 37. Spieltag 14.-15.05.27 TSV 1860 – SC Eltersdorf
Regionalliga, 38. Spieltag 22.05.27 SpVgg Unterhaching – TSV 1860

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger am 08.07.2025 13:52 Uhr / Bewertung:

    Wirklich spannend wird es erst, wenn das Spiel gegen TuS Amperpettenbach der Ligakracher ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Fredl am 10.07.2024 20:15 Uhr / Bewertung:

    Findet das Spiel nicht beim VFL Osnabrück statt? Doch etwas weniger weit?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • GuMa62 am 24.12.2023 17:48 Uhr / Bewertung:

    Das Spiel gegen Dresden wird leider wohl sehr einseitig sein ...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.