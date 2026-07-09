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TSV-1860-Spielplan 2026/27: Alle Termine der Löwen im Überblick

Der BFV hat den Rahmenspielplan der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Der TSV 1860 startet am 1. August gegen Schweinfurt in die neue Saison. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.
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Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München. © imago

Die Löwen können endlich planen! Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat am Donnerstag den Spielplan der Regionalliga Bayern veröffentlicht. "Hierbei handelt es sich um vorläufige Ansetzungen. Zeitliche Verschiebungen innerhalb der Spieltage sind möglich", schreibt der BFV bei der Veröffentlichung.

Die zeitgenauen Ansetzungen gibt der BFV in der kommenden Woche bekannt.

Demnach haben die Sechzger wie gewünscht am ersten Spieltag spielfrei und starten mit dem Spiel bei Drittliga-Absteiger Schweinfurt am 1. August in die neue Spielzeit. Das erste Heimspiel bestreiten die Löwen am 7. August abends gegen den FC Augsburg II im Grünwalder Stadion.

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Zum einzigen Wiesn-Heimspiel empfangen die Löwen zum Flutlichtduell am 2. Oktober die SpVgg Ansbach. Das Münchner Stadtderby gegen die Reserve des FC Bayern findet am 17. Oktober statt. Am 13. November empfangen die Löwen an einem Freitagabend zum Hinrunden-Abschluss die SpVgg Unterhaching. 

Die Winterpause wird am 5. Dezember 2026 eingeläutet, ehe es am 19. Februar 2027 weitergeht. Der 38. und letzte Spieltag steigt am 22. Mai 2027.

Spielplan 2026/27: Alle Hinrunde-Spiele des TSV 1860 im Überblick

Wettbewerb Datum & Uhrzeit Spiel & Ergebnis
Regionalliga, 1. Spieltag 23.-25.07.26 spielfrei
Regionalliga, 2. Spieltag 01.08.26 1. FC Schweinfurt – TSV 1860 
Regionalliga, 3. Spieltag 07.08.26 TSV 1860 – FC Augsburg II
Regionalliga, 4. Spieltag 16.08.26 FC Memmingen – TSV 1860
Regionalliga, 5. Spieltag 21.08.26 TSV Aubstadt – TSV 1860  (wird wegen DFB-Pokal-Spiel neu angesetzt)
Regionalliga, 6. Spieltag 28.08.26 TSV 1860 – TSV Landsberg
Regionalliga, 7. Spieltag 04.09.26 DJK Vilzing – TSV 1860 
Regionalliga, 8. Spieltag 11.09.26 TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg
Regionalliga, 9. Spieltag 15.09.26 SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860 
Regionalliga, 10. Spieltag 18.09.26 TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II
Regionalliga, 11. Spieltag 26.09.26 Wacker Burghausen– TSV 1860 
Regionalliga, 12. Spieltag 02.10.26 TSV 1860 – SpVgg Ansbach
Regionalliga, 13. Spieltag 10.10.26 FV Illertissen – TSV 1860
Regionalliga, 14. Spieltag 13.10.26 TSV 1860 – SpVgg Bayreuth
Regionalliga, 15. Spieltag 17.10.26 TSV 1860 – FC Bayern II
Regionalliga, 16. Spieltag 24.10.26 VfB Eichstätt – TSV 1860
Regionalliga, 17. Spieltag 31.10.26 TSV 1860 – TSV Buchbach
Regionalliga, 18. Spieltag 06.11.26 SC Eltersdorf – TSV 1860
Regionalliga, 19. Spieltag 13.11.26 TSV 1860 – SpVgg Unterhaching

 

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9 Kommentare
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  • Kaiser Jannick am 08.07.2025 17:06 Uhr / Bewertung:

    @Un-Aufmerksamer Bürger:
    "Wirklich spannend wird es erst, wenn das Spiel gegen TuS Amperpettenbach der Ligakracher ist."

    Du bist eh kein Löwe, nur AfD'ler, also kann's dir egal sein.

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  • AufmerksamerBürger am 08.07.2025 13:52 Uhr / Bewertung:

    Wirklich spannend wird es erst, wenn das Spiel gegen TuS Amperpettenbach der Ligakracher ist.

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  • NickSW am 11.09.2024 18:41 Uhr / Bewertung:

    Ach, es macht keinen Spaß mehr mit dieser Reiß-Nix-Truppe. Ich schau erst wieder Löwen-Fußball wenn der Kahlkopf seinen Hut nimmt. Bis dahin ist BVB angesagt!

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