TSV-1860-Spielplan 2026/27: Alle Termine der Löwen im Überblick
Die Löwen können endlich planen! Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat am Donnerstag den Spielplan der Regionalliga Bayern veröffentlicht. "Hierbei handelt es sich um vorläufige Ansetzungen. Zeitliche Verschiebungen innerhalb der Spieltage sind möglich", schreibt der BFV bei der Veröffentlichung.
Die zeitgenauen Ansetzungen gibt der BFV in der kommenden Woche bekannt.
Demnach haben die Sechzger wie gewünscht am ersten Spieltag spielfrei und starten mit dem Spiel bei Drittliga-Absteiger Schweinfurt am 1. August in die neue Spielzeit. Das erste Heimspiel bestreiten die Löwen am 7. August abends gegen den FC Augsburg II im Grünwalder Stadion.
Zum einzigen Wiesn-Heimspiel empfangen die Löwen zum Flutlichtduell am 2. Oktober die SpVgg Ansbach. Das Münchner Stadtderby gegen die Reserve des FC Bayern findet am 17. Oktober statt. Am 13. November empfangen die Löwen an einem Freitagabend zum Hinrunden-Abschluss die SpVgg Unterhaching.
Die Winterpause wird am 5. Dezember 2026 eingeläutet, ehe es am 19. Februar 2027 weitergeht. Der 38. und letzte Spieltag steigt am 22. Mai 2027.
Spielplan 2026/27: Alle Hinrunde-Spiele des TSV 1860 im Überblick
|Wettbewerb
|Datum & Uhrzeit
|Spiel & Ergebnis
|Regionalliga, 1. Spieltag
|23.-25.07.26
|spielfrei
|Regionalliga, 2. Spieltag
|01.08.26
|1. FC Schweinfurt – TSV 1860
|Regionalliga, 3. Spieltag
|07.08.26
|TSV 1860 – FC Augsburg II
|Regionalliga, 4. Spieltag
|16.08.26
|FC Memmingen – TSV 1860
|Regionalliga, 5. Spieltag
|21.08.26
|TSV Aubstadt – TSV 1860 (wird wegen DFB-Pokal-Spiel neu angesetzt)
|Regionalliga, 6. Spieltag
|28.08.26
|TSV 1860 – TSV Landsberg
|Regionalliga, 7. Spieltag
|04.09.26
|DJK Vilzing – TSV 1860
|Regionalliga, 8. Spieltag
|11.09.26
|TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg
|Regionalliga, 9. Spieltag
|15.09.26
|SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860
|Regionalliga, 10. Spieltag
|18.09.26
|TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II
|Regionalliga, 11. Spieltag
|26.09.26
|Wacker Burghausen– TSV 1860
|Regionalliga, 12. Spieltag
|02.10.26
|TSV 1860 – SpVgg Ansbach
|Regionalliga, 13. Spieltag
|10.10.26
|FV Illertissen – TSV 1860
|Regionalliga, 14. Spieltag
|13.10.26
|TSV 1860 – SpVgg Bayreuth
|Regionalliga, 15. Spieltag
|17.10.26
|TSV 1860 – FC Bayern II
|Regionalliga, 16. Spieltag
|24.10.26
|VfB Eichstätt – TSV 1860
|Regionalliga, 17. Spieltag
|31.10.26
|TSV 1860 – TSV Buchbach
|Regionalliga, 18. Spieltag
|06.11.26
|SC Eltersdorf – TSV 1860
|Regionalliga, 19. Spieltag
|13.11.26
|TSV 1860 – SpVgg Unterhaching
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