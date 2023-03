TSV 1860: Sind Sie ein Hooligan-Präsident, Herr Reisinger?

Aus seiner Nähe zur Kurve hat Robert Reisinger nie einen Hehl gemacht.

München -

Es ist nunmal so, dass viele aktive Mitglieder aus der Kurve kommen. Hertha BSC hat mittlerweile ja auch einen angeblichen Ultra als Präsidenten. Das werden wir in Zukunft noch viel, viel öfter erleben, weil sich die Leute in der Ultra-Bewegung eben kritisch mit dem Verein auseinandersetzen und da auch ihre Ideen einbringen wollen. Deswegen werden wir das künftig noch viel, viel häufiger sehen, dass der Präsident aus der Kurve kommt.

Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich ein Präsident aus der Kurve bin. Aber das Fan-Herzstück eines Vereins kommt immer aus der Kurve. Da liegt die Fan-Liebe, das unbedingte Zum-Verein-Halten-Wollen. Wir werden nicht umhinkommen, ihnen zuzuhören. Sie wollen nur sportlichen Erfolg und dass der Verein gut dasteht.

Definieren wir Hooligan: Ist das ein gewaltbereiter Nazi, der in der Kurve steht und Nazi-Lieder schmettert? Dann bin ich natürlich kein Hooligan. Ist ein Hooligan per Definition einer, der seine Liebe zum Verein dadurch zeigt, dass er den Verein anfeuert, zum Verein steht und den Verein unterstützt? Das muss man klar unterscheiden. Dann bin ich Hooligan in einem positiven Sinne und nicht im Sinne der englischen Filme, wo Hooligans nur wilde Horden waren, die randalierend, saufend und koksend andere Fans zusammenschlagen. Ich bin ein positiver Hooligan-Präsident – so kann man es sagen!