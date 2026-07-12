TSV 1860 schlägt Deisenhofen – Kayabunar fehlt Leader

Sechzig siegt beim Bayernligisten durch zwei Jokertore, der Coach vermisst einen Anführer.

Fünftes Testspiel, fünfter Sieg: Der TSV 1860 hat sich am vergangenen Samstag beim FC Deisenhofen zu einem 2:0-Erfolg gemüht.

Die beiden Joker Rron Gosalci (81.) und Arian Ortivero Calderon (86.) trafen spät für die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar, von der weiterhin nicht geklärt ist, ob sie jemals im Regionalliga-Spielbetrieb in dieser Form zusammenspielen wird.

"Wir hatten uns mit Ball schwergetan, Tempo ins Spiel zu kriegen und den Gegnern in die eigene Hälfte zu drücken", erklärte Kayabunar (40) nach dem Duell: "Das haben wir in der Pause angesprochen." Zudem sei der Rasen bei hochsommerlichen Temperaturen sehr trocken gewesen: "Aber das darf trotzdem keine Entschuldigung sein. Das müssen wir einfach besser machen. Das ist uns in den letzten 20 Minuten gelungen. Da haben wir uns einige Torchancen erarbeitet."

Den jungen Löwen fehlen die Anführer

Nachvollziehbar: Der TSV-Trainer bemängelte grundsätzlich, dass seinen Youngster ein Anführer fehlen würde. "Wir sind eine extrem junge Mannschaft. In schwierigen Situationen oder wenn das Spiel nicht nach Wunsch läuft, dann fehlt uns im Zentrum ein Spieler, der die Führung übernimmt, ein Leader!", so Kayabunar. Dies spreche man "immer wieder an und wir versuchen, einen jungen Spieler in diese Rolle reinzubringen". Mit Samuel Althaus hat ein zumindest drittligaerfahrener Akteur aufgrund von Knieproblemen gefehlt, der die Blauen nach AZ-Infos aufgrund von höherklassigen Ambitionen allerdings auch noch verlassen könnte.

Routinier Tunay Deniz, der gerne bei 1860 bleiben würde, hält sich derweil am Trainingsgelände fit und wartet darauf, dass die alte, vorinsolvente Fußballfirma oder vielmehr die neue vom e.V. gegründete Spielbetriebsgesellschaft der Giesinger einen neuen Vertrag mit ihm schließen kann.

Tunay Deniz kann sich einen Verbleib bei den Löwen vorstellen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Zuletzt hatte 1860 gegen den VfB Forstinning (4:0), den FC Sportfreunde Schwaig (5:1), den SV Kay (11:0) und den TSV Moorenweis (7:1) gesiegt.