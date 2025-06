TSV-1860-Rückkehrer Florian Niederlechner: Informationen zum Werdegang und Privatleben

Florian Niederlechner läuft seit Sommer 2025 erneut im Trikot des TSV 1860 auf, doch wie tickt der gebürtige Ebersberger? Wie ist sein Werdegang und wie viel weiß man über sein Privatleben?

Ein weiterer Rückkehrer ist da – neben Kevin Volland und Kilian Jakob läuft auch Florian Niederlechner ab der 2025/26 Saison wieder im Löwen-Dress auf. "Ich trage den Löwen seit meiner Kindheit im Herzen", frohlockte der Ex- und Neulöwe Niederlechner. Seine Vorstellung konnte er kaum erwarten: "Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich gefreut habe, als es soweit war."

Doch wie verlief Niederlechners Weg über zahlreiche Stationen wieder zurück zu den Löwen – und wie sieht sein Leben abseits des Platzes aus? Die AZ stellt ihn vor:

Florian Niederlechner wurde am 24. Oktober 1990 in Hohenlinden im Landkreis Ebersberg geboren und wuchs dort auch auf.

Beim TSV 1860 wurde Niederlechner aussortiert

Niederlechner begann seine Fußballkarriere beim SV Hohenlinden und durchlief anschließend die Jugendabteilungen des TSV 1860 und des TSV Ebersberg. "Damals in der U13 bei Sechzig wurde ich aussortiert, weil ich zu klein und zu langsam war", erinnert er sich. Dennoch schaffte er mit 17 Jahren den Sprung in die Landesliga zum FC Falke Markt Schwaben.

Florian Niederlechner: Die Anfänge seiner Profikarriere

Über die Stationen FC Falke Markt Schwaben und FC Ismaning landete er 2011 bei der SpVgg Unterhaching in der 3. Liga. Trotz seiner ersten Station im Profifußball überzeugte Niederlechner von Anfang an und wurde direkt Stammspieler.

Nach überzeugenden Leistungen wechselte Niederlechner im Januar 2013 zum Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim, der ihn für eine Ablösesumme von 300.000 Euro verpflichtete. Bereits in der darauffolgenden Saison stieg Niederlechner mit Heidenheim in die 2. Bundesliga auf. Insgesamt erzielte er in 84 Spielen 30 Tore und legte 14 weitere auf.

Florian Niederlechner für den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga © IMAGO

Florian Niederlechner wechselt 2015 in die Bundesliga

Zur Saison 2015/16 wechselte Niederlechner in die Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05, wo er sportlich allerdings kaum Fuß fassen konnte. Schon ein halbes Jahr später ging es leihweise für ihn in die 2. Liga zurück zum SC Freiburg. Er holte mit dem SC in der gleichen Saison direkt die Meisterschaft und steuerte mit acht Toren in der Rückrunde erheblich zum Bundesliga-Aufstieg bei. Zur Beginn der Saison 2016/17 verpflichtete ihn Freiburg fest für eine Ablösesumme von 2,3 Millionen Euro.

Florian Niederlechner bei Mainz 05, seiner ersten Bundesligastation © IMAGO

Niederlechner erzielt für Freiburg sein erstes Tor in der Bundesliga

Am 15. Oktober 2016 erzielte Niederlechner bei der 1:2 Niederlage gegen Hoffenheim sein erstes Bundesligator. Es war das erste von insgesamt 45 Toren, die er im deutschen Oberhaus bis dato schoss.

Er stellt Rekord auf: Früheste gelbe Karte der Bundesligageschichte

Bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 am 19. November 2016 wurde Niederlechner nach nur acht Sekunden Spielzeit bereits verwarnt, was bis dato die früheste gelbe Karte seit Beginn der Datenerfassung in der Bundesliga ist.

Florian Niederlechner 2019 im Trikot vom SC Freiburg © IMAGO

Zurück nach Bayern: Erneuter Wechsel innerhalb der Bundesliga

Ab der Saison 2019/20 lief der Stürmer für den FC Augsburg auf. Die erste Spielzeit verlief hervorragend, er erzielte 13 Tore und gab acht Vorlagen. Beim FCA bestritt Niederlechner insgesamt 107 Spiele und sammelte in der Zeit 51 Scorer.

Florian Niederlechner. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Niederlechner wechselt 2023 in die Hauptstadt

Im Januar 2023 zog es Niederlechner in die Hauptstadt Berlin. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Hertha BSC. In seiner Zeit in Berlin sammelte er 20 Scorer in 84 Partien. Sein letztes Spiel in der Bundesliga bestritt er am 27.05.2023 beim 2:1-Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg. Im Anschluss stieg die Hertha zusammen mit Niederlechner in die 2. Bundesliga ab.

Seine Rückkehr zum TSV 1860 München

In Berlin verlängerte Niederlechner seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht und unterschrieb einen Vertrag bei den Giesingern. Somit läuft Niederlechner erneut im Trikot der Löwen auf – diesmal für die Profis.

Neuzugang Florian Niederlechner (l.) und Sportchef Dr. Christian Werner. © sampics

Was ist über Florian Niederlechners Privatleben bekannt?

Im März 2019 heiratete Niederlechner seine langjährige Partnerin Melanie. Gemeinsam hat das Ehepaar zwei Söhne.

Abseits des Platzes ist Niederlechner für seine Bodenständigkeit bekannt. Er genießt die Zeit mit seiner Familie und Freunden und schätzt die Nähe zu den bayerischen Bergen.