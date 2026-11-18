TSV-1860-Routinier Niederlechner blickt auf den Sommer zurück: "Gefühlt war der Verein echt am Arsch"

Florian Niederlechner erlebt beim TSV 1860 laut eigener Aussage eine der schönsten Phasen seiner Karriere und richtet den Blick klar nach vorn: Trotz Zwangsabstieg, Chaos-Sommer und holprigem Neustart blickt der Routinier zuversichtlich aufs kommende Jahr.

18. November 2026 - 16:34 Uhr

1860-Routinier Florian Niederlechner hat mit den Löwen bis zum Saisonende noch einiges vor. © IMAGO/Ulrich Wagner