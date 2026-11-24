1860-Präsident Gernot Mang spricht auf dem AZ-Sofa über TV-Einbußen, Fanartikel-Erträge und das große Geld.

Wer wäre denn ein passender "Strategischer Partner" für die Löwen: Mit Thomas Hitzlsperger ist Mang weiterhin im Austausch.

Da war doch mal was mit Ex-Oberlöwe Robert Reisinger und der "schwäbischen Hausfrau", die nur so viel Geld ausgeben kann, wie sie auch einnimmt...

Nachfolger Gernot Mang hat die neue Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860 nach der Trennung von Investor Hasan Ismaik in diesem Stile eine Zukunft ohne neue Schuldenberge in Aussicht gestellt. "Wenn wir 100 Euro haben, können wir nicht 102 Euro ausgeben", sagte der 58-Jährige am Samstag auf dem AZ-Sofa über die neue Finanzstrategie der Blauen, die er als "stabil" bezeichnete, ohne konkrete Zahlen zu nennen: "Lieber geben wir 95 Euro aus - und sparen fünf Euro."

1860 generiert deutlich mehr Einnahmen durch Fanartikel als in den vergangenen Jahren

Die Einnahmen des TSV bestünden hauptsächlich aus vier Säulen: "Einmal haben wir das ganze Ticketing, dann haben wir die Einnahmen aus dem Sponsoring, dann die Einnahmen vom Fernsehgeld, auch wenn es in diesem Jahr leider nicht so hoch ist." Nach dem Absturz in die Viertklassigkeit hatten sich die TV-Gelder von 1,3 Millionen Euro auf wenige Tausender stark reduziert.

Allerdings betonte der Oberlöwe, dass eine andere Säule enorm an Bedeutung gewonnen hat: "Wir haben jetzt in diesen Wochen mehr Geld mit Fanartikeln verdient als über die KGaA in den letzten Jahren. Das ist fundamental!" Ob und wann 1860 wie erhofft die Fanshops der einst von Ismaik erworbenen Merchandising GmbH übernehmen kann, ließ Mang offen.

Gernot Mang war am Samstagabend auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater zu Gast. © Wackerbauer

Mang schließt finanzielle Unterstützung nicht aus: "Aus einer Position der Stärke heraus agieren und nicht in der Not"

Spannend: Der 58-Jährige erklärte das Investorenmodell der Vergangenheit zwar für beendet, stellte aber neue "strategische Partnerschaften" in Aussicht: "Wenn wir weitergehen möchten, und das wollen wir, dann brauchen wir den einen oder anderen Unterstützer."

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Im Zusammenhang mit externen Geldgebern bestätigte Mang, sich mit den Anteilskauf-Interessenten Thomas Hitzlsperger und Jens Lehmann persönlich ausgetauscht zu haben: "Mit Thomas Hitzlsperger bin ich immer wieder in Kontakt. Er ist ein Löwe und eine sehr angenehme Person." Übrigens: Etwaige offizielle Angebote an Ismaik seien nie bei Mang angekommen. Künftig wolle man jedenfalls "aus einer Position der Stärke heraus agieren und nicht in der Not."