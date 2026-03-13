TSV-1860-Präsident Mang mit klarer Marschroute im Aufstiegskampf: Demut, bitte!

"Ball flach halten": Der Oberlöwe spricht in der AZ über Sechzigs Erfolgsserie mit fünf Siegen in Serie, die nächsten Aufstiegs-Kracher, die Lizenzierung, die Investorensuche und die OB-Stichwahl.

13. März 2026 - 16:36 Uhr

Ruhig bleiben, Löwen: 1860-Präsident Mang. © IMAGO/Ulrich Wagner