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TSV 1860 präsentiert Trikot zum Meister-Jubiläum – Erlös geht an das NLZ

Zum 60. Jahrestag seines einzigen Bundesliga-Titels bringt der TSV 1860 ein spezielles Jubiläumstrikot und T-Shirts heraus. Präsentiert von Meisterlöwen, geht der komplette Reinerlös an das Nachwuchsleistungszentrum des Vereins.
Florian Weiß |
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Fredi Heiß, Bubi Bründl und Bernd Patzke (v.l.) mit dem Spezialtrikot des TSV 1860 anlässlich des 60. Jubiläums des bis dato einzigen Meistertitels.
Fredi Heiß, Bubi Bründl und Bernd Patzke (v.l.) mit dem Spezialtrikot des TSV 1860 anlässlich des 60. Jubiläums des bis dato einzigen Meistertitels. © TSV 1860 e.V.

Deutscher Meister TSV! 1966 in den Farben weiß und blau!” Nur zu gerne besingen die Löwen-Fans den größten Triumpf der Vereinsgeschichte, der sich im Mai 2026 nun schon zum 60. Mal jährt. Anlässlich dieses Jahrestages bringt der TSV 1860 ein Jubiläumstrikot heraus – selbstverständlich in den Farben Weiß und Blau. Auch ein T-Shirt zu Ehren der Meisterlöwen soll es geben.

"Vor 60 Jahren haben unsere Farben Geschichte geschrieben", heißt es in der am Dienstag verschickten Pressemitteilung des e.V.: "Ein Triumph, der weit mehr war als ein Titel – er war Ausdruck von Leidenschaft, Zusammenhalt und unerschütterlichem Glauben. Dieses Jubiläum gehört uns allen. Den Helden von damals. Den Generationen auf den Rängen. Und denen, die den Verein heute mit Herz und Stimme tragen. Mit unserem Jubiläumstrikot und den Jubiläums-T-Shirts ehren wir diesen besonderen Moment – in den Farben, die uns verbinden, und im Geist, der uns ausmacht."

Der Verkauf des Jubiläumstrikots, das von den Meisterlöwen Alfred "Fredi" Heiß (85), Ludwig "Bubi" Bründl (79) und Bernd Patzke (83) präsentiert wurde, startet im Rahmen des letzten Saison-Heimspiels des TSV 1860 gegen den FC Ingolstadt am kommenden Samstag ab 11 Uhr im Vereinsheim "Bamboleo" in der Tegernseer Landstraße 96. Die Trikots kosten 66 Euro für Erwachsene und 44 Euro für Kinder.

Der Reinerlös des Trikot- und T-Shirt-Verkaufs geht komplett an das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen.

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