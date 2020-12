TSV 1860 präsentiert Futsal-Jubiläumstrikots

Die Futsal-Abteilung der Löwen hat zum fünfjährigen Jubiläum ein neues Heim- und Auswärtstrikot vorgestellt.

München - Neue Kleider für die Futsal-Mannschaft des TSV 1860! Für ihre Jubiläums-Saison haben die Löwen ein neues Heim- und Auswärtstrikot enthüllt. Das Home-Jersey ist in Gold-Grün, während das Auswärtstrikot in Schwarz-Blau mit hellblauen Ärmeln gehalten ist. Beide werden durchgehend von kleinen 1860-Logos verziert, die im typisch bayerischen Rautenmuster angereiht sind.

Mit dabei bei der Präsentation des Jubiläumstrikots war auch Löwen-Legende Bernhard Winkler. Der ehemalige Stürmer ist mittlerweile Markenbotschafter des neuen Trikot-Ausrüsters "errea", der in der Mitte der neuen Trikots platziert ist.

Die Futsal-Sparte der Löwen wurde im Jahr 2016 gegründet, die Mannschaft tritt in ihrer fünften Saison 2020/2021 in der Futsal-Bayernliga an. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist diese derzeit unterbrochen.