TSV 1860: Philipp in Top-Form – zwei prominente Löwen haben das Nachsehen

Plötzlich sitzt neben Niederlechner auch Hobsch wieder auf der 1860-Bank. Grund dafür ist ein Kniff von Trainer-Fuchs Kauczinski, der auf ein Element setzt, das der formstarke Philipp mitbringt.

26. Februar 2026 - 06:01 Uhr

David Philipp hat bei seinen jüngsten Startelf-Einsätzen überzeugt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner