TSV 1860 noch ohne Wintertransfers: Die AZ nennt die Gründe

Bedarf wäre aufgrund der zahlreichen Ausfälle schon da, aber die Löwen verzichten bisher darauf, sich noch einmal zu verstärken. Dafür gibt es Gründe beim TSV 1860: die Vereinsstrategie und unvorhergesehene Ausgaben.

21. Januar 2026 - 14:41 Uhr

Nachlegen oder nicht? Dies fragen sich die Sechzger um Geschäftsführer Manfred Paula und Trainer Markus Kauczinski. © sampics