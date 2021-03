TSV 1860: "Natürlich ist es noch möglich" - Keanu Staude macht Aufstiegsansage

Keanu Staude möchte mit dem TSV 1860 in dieser Saison aufsteigen und sieht sich bereit für das Duell gegen Duisburg am Samstag.

München - Das Wort Aufstieg wird bei den Verantwortlichen des TSV 1860 kaum in den Mund genommen - ganz anders bei Neuzugang Keanu Staude! Auf eine Frage über sein Ziel mit den Löwen antwortete der 24-Jährige bei seiner Vorstellungspressekonferenz am Donnerstag: "Der Aufstieg. Natürlich ist es in dieser Saison noch möglich, auf jeden Fall."

Staude träumt von der Bundesliga

Derzeit haben die Giesinger als Tabellenfünfter drei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei, den aktuell Wehen-Wiesbaden belegt. Auch zum Tabellenzweiten Hansa Rostock beträgt der Abstand lediglich vier Punkte. Sein persönliches Ziel sei es, irgendwann in der Bundesliga zu spielen.

Staude hofft auf mehr Spielminuten gegen Duisburg

Jetzt richtet der Offensivspieler aber erstmal seinen Fokus auf die kommende Partie am Samstag gegen den MSV Duisburg (14 Uhr, Magenta Sport/BR und im AZ-Liveticker). Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Saarbrücken und Unterhaching gibt sich Staude vor dem Duell am Samstag optimistisch: "Ich denke schon, dass ich gegen Duisburg 60, 70 Minuten spielen könnte."

Staude als möglicher Neudecker-Ersatz?

Auch die Position des gesperrten Richard Neudecker käme für den Linksaußen in Frage. Schließlich habe er dies unter "Jeff Saibene (bei Arminia Bielefeld, d.Red.) ein paar Mal gespielt". Allerdings müsse das sein jetziger Trainer entscheiden. Eins ist für Staude jedenfalls klar: "Gegen Duisburg sind auf jeden Fall drei Punkte drin."