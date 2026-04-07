TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Cottbus

Der TSV 1860 verliert bei Energie Cottbus mit 0:3 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der Aufstiegstraum ist so gut wie geplatzt: Der TSV 1860 verliert auswärts bei Energie Cottbus verdient mit 0:3. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.