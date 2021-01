TSV 1860 München - FC Bayern II live: 3. Liga im TV und Livestream

Das neue Jahr startet für den TSV 1860 mit einem Knaller: Das Derby gegen den FC Bayern II steht an! So können Sie das Spiel der Lokalrivalen live mitverfolgen.

München - Der Weihnachtsurlaub ist vorbei – die Vorbereitung aufs neue Fußball-Jahr hat am Samstag (2.1.) mit dem ersten Mannschaftstraining begonnen. Und dieses Jahr startet gleich mit einem richtigen Kracher: Das Münchner Lokalderby steht an! Am 9. Januar geht es für den TSV 1860 im Grünwalder Stadion gegen den FC Bayern II. Anpfiff ist um 14 Uhr.

FC Bayern II gegen TSV 1860 im BR und bei Magenta Sport

Der Drittliga-Kracher ist im Free-TV zu sehen: Der BR überträgt die Partie der Lokalrivalen live. Daneben ist das Spiel auch im BR-Livestream zu sehen.

Außerdem überträgt der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport das Match in voller Länge. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach werden 4,83 Euro im Monat fällig. Ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden kostet pro Monat 9,95 Euro (Jahresabo) bzw. einmalig für einen Monat 16,95 Euro.

FC Bayern II gegen TSV 1860 im Liveticker der AZ

Vor der Weihnachtspause waren die Löwen im Aufwind, aus den letzten drei Spielen 2020 gab es insgesamt sieben Punkte. Nach einem kleinen Formtief mit fünf sieglosen Spielen am Stück hat sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner also wieder gefangen. Gibt es auch gegen die "kleinen" Bayern Grund zum Jubeln?

Das Spiel zwischen den Löwen und Bayern II können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.