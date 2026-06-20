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TSV 1860 München droht weiter das Horror-Szenario Kreisliga: Eil-Entscheid vom DFB ausgeschlossen

Die Mitgliederversammlung am Sonntag steht im Schatten des Existenzkampfs der Löwen: Noch ist keine Einigung der Gesellschafter in Sicht und auch der DFB lässt sich mit seiner Entscheidung viel Zeit.
Matthias Eicher |
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1860-Präsident Gernot Mang bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr.
1860-Präsident Gernot Mang bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr. © IMAGO/Frank Hoermann

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