TSV 1860: Meisterlöwe Hans Rebele im Alter von 79 Jahren verstorben

München - Trauer beim TSV 1860! Am Mittwochabend (4. Januar) ist Meisterlöwe Hans Rebele verstorben.

Der ehemalige Offensivspieler der Sechzger hätte am 26. Januar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seit Weihnachten klagte Rebele über gesundheitliche Probleme. Am Mittwoch wurde er am offenen Herzen operiert und wachte nicht mehr auf.

Nur noch vier Meisterlöwen leben

Damit leben mit Petar Radenkovic, Hansi Reich, Bernd Patzke und Fredi Heiß nur noch vier Spieler, die in der Saison 1965/1966 mit dem TSV 1860 Meister wurden.

Für die Giesinger absolvierte Rebele in der Bundesliga 115 Spiele und erzielte dabei 23 Tore. Insgesamt bestritt der zweimalige Nationalspieler 225 Punktspiele (50 Treffer) für die Sechzger.