TSV 1860: Löwen-Schock! Tim Rieder fällt mit einer Knieverletzung mehrere Wochen aus

Der TSV 1860 muss mehrere Wochen ohne Tim Rieder auskommen. Der 29-Jährige zog sich gegen Halle eine Knieverletzung zu.

München - Auch das noch! Tim Rieder steht dem TSV 1860 vorerst nicht zur Verfügung. Wie die Löwen am Montagmorgen mitteilten, fällt Sechzigs Sechser "über mehrere Wochen aus".

Am Freitagabend wurde der 29-Jährige in der 76. Minute gegen den Halleschen FC (0:0) eingewechselt. Nur wenige Minuten später musste der Defensiv-Allrounder mit Schmerzen am Knie auf dem Rasen behandelt werden.

1860-Coach Jacobacci fehlt mit Rieder eine wichtige Stütze

Mit dick bandagiertem Knie verließ Rieder in der 86. Minute das Spielfeld vorzeitig.

Damit fehlt dem neuen Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci in den nächsten Wochen eine wichtige Stütze: Rieder, der lediglich in den letzten zwei Partien nicht in der Startelf stand, kam in dieser Drittliga-Saison bislang 22 Mal für die Sechzger zum Einsatz.