TSV 1860 lädt am Sonntag zur Mitgliederversammlung: Das steht auf dem Programm

Am Sonntag findet im Zenith die jährliche Mitgliederversammlung des TSV 1860 statt. Nach turbulenten Wochen samt Zwangsabstieg und möglichem Anteilsverkauf durch Hasan Ismaik stellen sich den Fans viele Fragen. Das steht auf dem Programm.

Die Mitglieder des TSV 1860 stimmen am Sonntag über eine neue Stadionbetriebsgesellschaft ab und wählen drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Um 10 Uhr findet im Zenith die jährliche Mitgliederversammlung des TSV 1860 statt. Angesichts der turbulenten vergangenen Wochen ist mit einem hohen Fan-Andrang zu rechnen. Wie geht es mit Investor Hasan Ismaik weiter, der seine Anteile nach AZ-Informationen an den e.V. zurückgeben könnte? Wie steht es um die womöglich neu zu gründende Spielbetriebsgesellschaft des Muttervereins? Und wie geht der Klub die neue Saison nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga an?

TSV 1860 will Stadionbetriebsgesellschaft gründen

Es sind nur einige der Fragen, auf die sich die Mitglieder am Sonntag Antworten erhoffen. Abgesehen davon erhofft sich der e.V. die Zustimmung seiner Fans für die Gründung einer Stadionbetriebsgesellschaft, um die schon seit Jahren erhoffte Sanierung des Grünwalder Stadions in Angriff nehmen zu können.

Drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat

Von großer Relevanz wird außerdem die Ersatzwahl für den Verwaltungsrat sein. Nach dem Ausscheiden von Dr. Markus Drees und Martin Obermüller im vergangenen November und Nicolai Walch zum 20. Juni sind drei der insgesamt neun Plätze des wichtigen Gremiums neu zu besetzen.

Die Abendzeitung ist bei der Mitgliederversammlung am Sonntag vor Ort und hält Sie in diesem Artikel mit aktuellen Infos und Updates von der Veranstaltung auf dem Laufenden.