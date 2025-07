Der TSV 1860 stellt das neue Auswärtstrikot von Ausrüster Joma vor. Es erstrahlt in dunkelblauer Dominanz.

Dunkelblaue Dominanz, hellblaue Elemente an Kragen, Ärmel, Seitenstreifen und Aufschriften: So sieht das neue Auswärts-Trikot der Löwen von Neu-Ausrüster Joma aus. Noch bevor es der TSV 1860 verkündete, hatte es Joma im Online-Shop.

TSV 1860 spielt gegen Bamberg erstmals im Trikot

Am Freitag lüften die Sechzger dann auch das bisher bestens gehütete Geheimnis und laufen im Testspiel bei Bayernligist FC Eintracht Bamberg erstmals im neuen Jersey auf. Am Samstag wird das neue Löwen-Leiberl im Rahmen der Neueröffnungen der Fanshops an der Grünwalder Straße 114 und in der Orlandostraße 8 präsentiert.

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Für 58 Euro gibt es das Löwen-Trikot im Online-Shop von Joma zu kaufen. © Screenshot/Joma

Kurios: Während es über die Homepage des TSV 1860 für 89,95 Euro zu haben ist, wurde es im Online-Shop von Joma am Abend für 58 Euro verkauft. Mittlerweile hat es der Ausrüster von seiner Website genommen. Zum Vergleich: Auch das Trikot aus der Vorsaison von Nike kostete 89,95.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Nach dem Ausscheiden von Merchandising-Chef Anthony Power ist mit Valentin Pusnava auch ein neues Gesicht in der Fanartikel-Firma der Blauen zu finden, die Investor Hasan Ismaik gehört. Ob es hilft, um die Absatzzahlen nach oben zu treiben? Übrigens: Das neue Heimtrikot soll im Rahmen des Fanfests am Sonntag, dem 20. Juli vorgestellt werden.