Knall beim TSV 1860: Der Vertrag mit Hasan Ismaik ist gekündigt. Der Jordanier erwägt rechtliche Schritte einzuleiten.

Der große Knall in Giesing, der TSV 1860 muss zwangsabsteigen. Es könnte der finale Akt zwischen dem e.V: um Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik (r.) werden.

Der große Knall beim TSV 1860! Nach 15 Jahren hat Sechzig den Vertrag mit Hasan Ismaik gekündigt. "Der TSV 1860 München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt", heißt es in der Pressemitteilung.

Weiter schreiben die Löwen in ihrem Statement: "Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorisch und formellrechtlich erforderlichen Maßnahmen. Dem TSV 1860 e.V. liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor."

Ismaik kündigt juristische Prüfung an

Gegenüber der " " signalisiert Ismaik nun, dass er juristische Schritte gegen die Kündigung des Kooperationsvertrages einleiten wolle. "Wenn der Verein der Ansicht ist, dass die Kündigung des Kooperationsvertrags der richtige Weg für seine Zukunft ist, dann ist das seine Entscheidung", teilte er mit. "Wir unsererseits werden diesen Schritt sorgfältig und unter rechtlichen Gesichtspunkten prüfen und dabei alle unsere vertraglichen Rechte wahren."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bereits am Donnerstag meldete sich Ismaik auf Instagram zu Wort: "Ich verlange von niemandem, mir zuzustimmen", schrieb er. Weiter hieß es: "Und ich verlange von niemandem, seine Meinung über mich zu ändern. Ich bitte nur um eines: Bevor wir eine einzelne Person für alles verantwortlich machen, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, sollten wir uns eine einfache Frage stellen: Hatte diese Person tatsächlich die Entscheidungsbefugnis für die Entscheidung, für die wir sie verantwortlich machen? Eine ehrliche Frage, über die es sich nachzudenken lohnt."