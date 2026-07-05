TSV 1860 kommt zum Testspiel: TSV Moorenweis erwartet einen Zuschauerrekord

Am Sonntag absolviert der TSV 1860 sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Um 15 Uhr sind die Löwen zu Gast beim TSV Moorenweis.

Das vierte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung steht an! Am Sonntagnachmittag ist der TSV 1860 zu Gast bei Bezirksligist TSV Moorenweis. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Die Hausherren erwarten dabei, den Zuschauerrekord aus dem Frühjahr 1969 zu brechen. 2500 Tickts, 500 mehr als damals, wurden verkauft. Moorenweis bittet sogar die Zuschauer aus den umliegenden Gemeindeteilen lieber mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.

Das Testspiel bildet den Abschluss eines Kurztrainingslagers in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wurde und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Zuvor hatten die Löwen am Freitag bereits ein Testspiel beim SV Kay bestritten.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News zum Testspiel beim TSV Moorenweis auf dem Laufenden!