TSV 1860: Junglöwe Lippmann vor Abgang? So ist der Stand nach AZ-Infos

Zweitligist 1. FC Magdeburg soll Interesse an einer Verpflichtung von Clemens Lippmann zeigen. Nach AZ-Infos befindet sich der TSV 1860 in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, ein Abgang im Winter ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Muss der TSV 1860 mit Clemens Lippmann mal wieder sein Tafelsilber abgeben? Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg hat Zweitligist 1. FC Magdeburg Interesse an einer sofortigen Verpflichtung des 19-jährigen Außenbahnspielers der Löwen, der sich beim TSV in den vergangenen Monaten ins Rampenlicht gespielt hat – und zwar nicht nur im Umfeld der Blauen, sondern auf der größeren Fußball-Bühne.

Nach AZ-Informationen ist ein Abgang noch innerhalb des Winter-Transferfensters zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich: Lippmann fühlt sich wohl bei den Giesingern und ist glücklich mit seinem Werdegang und seiner aktuellen Rolle als Stammspieler, schließlich hat der gebürtige Münchner in der laufenden Saison bereits 14 Drittliga-Spiele hinter sich (eine Vorlage). Auch beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag war Lippmann einer der Aktivposten der Blauen (AZ-Note 3).

1860 und Lippmann befinden sich in Vertragsgesprächen

Und wie schaut die Zukunft des schnellen und technisch beschlagenen Flügelflitzers aus, der beim TSV schon auf beiden Seiten zum Einsatz gekommen ist? Der Spieler und sein derzeitiger Verein befinden sich in bisher ergebnisoffenen Gesprächen über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags. Von einem Ultimatum war bisher von beiden Seiten nicht die Rede.

Für 1860 wäre es zweifellos ein Erfolg, Lippmann nach dem Vorbild von Abwehrspieler Sean Dulic (Vertrag bis 2028) länger an sich binden zu können. Ob 1860-Geschäftsführer Manfred Paula überzeugende Argumente dafür hat, dass der Jungsechzger auch künftig mit dem Löwen auf der Brust agiert und sich gegen einen persönlichen Aufstieg zu einem Zweitligisten entscheidet?

Paula und Co. dürfte viel daran liegen, den Worst Case zu verhindern: einen ablösefreien Abgang des nächsten Junglöwen wie etwa den eines gewissen Marius Wörl...