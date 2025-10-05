TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Wiesbaden

Der TSV 1860 verliert auch gegen Wehen Wiesbaden und bleibt zum fünften Mal in Serie sieglos – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Wiesbaden.

Der TSV 1860 steckt weiter in der Krise: Beim SV Wehen Wiesbaden setzt es eine 0:1-Niederlage Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.