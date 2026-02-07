TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Stuttgarts Reserve

Der TSV 1860 verliert gegen den VfB Stuttgart II mit 1:2 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Auch das vierte Spiel im Kalenderjahr 2026 können die Löwen nicht gewinnen! Nach drei Remis in Serie verliert der TSV 1860 mit 1:2 beim VfB Stuttgart II. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie dennoch am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.