AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Stuttgarts Reserve

Der TSV 1860 verliert gegen den VfB Stuttgart II mit 1:2 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der TSV 1860 verliert gegen den VfB Stuttgart II mit 1:2.
Der TSV 1860 verliert gegen den VfB Stuttgart II mit 1:2. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Philip Ziegler

Auch das vierte Spiel im Kalenderjahr 2026 können die Löwen nicht gewinnen! Nach drei Remis in Serie verliert der TSV 1860 mit 1:2 beim VfB Stuttgart II. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie dennoch am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.