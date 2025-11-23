TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Saarbrücken

Der TSV 1860 gewinnt gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der TSV 1860 zeigt eine gute Reaktion auf die 0:4-Klatsche in Regensburg und setzt sich gegen Saarbrücken mit 2:0 durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.