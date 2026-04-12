TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Regensburg

Der TSV 1860 spielt daheim gegen Jahn Regensburg 2:2 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der TSV 1860 kommt gegen Jahn Regensburg zwar nicht über ein 2:2 hinaus, zeigt aber trotzdem eine gute Reaktion auf das 0:3-Debakel gegen Energie Cottbus. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.