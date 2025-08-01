AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Osnabrück

Heimspiel-Premiere für den TSV 1860! Die Sechzger empfangen am Samstag den VfL Osnabrück – danach sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.
Die Löwen bejubeln den Treffer von Florian Niederlechner zum 1:1-Ausgleich im Auftaktspiel bei Rot-Weiss Essen
Die Löwen bejubeln den Treffer von Florian Niederlechner zum 1:1-Ausgleich im Auftaktspiel bei Rot-Weiss Essen © IMAGO/Revierfoto (www.imago-images.de)
Der TSV 1860 startete mit einem 1:1 bei Rot-Weiss Essen in die Saison. Im ersten Heimspiel empfangen die Sechzger den VfL Osnabrück im Grünwalder Stadion. Im Anschluss der Partie sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

