TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Mannheim

Der TSV 1860 spielt zuhause gegen den SV Waldhof Mannheim 1:1-Unentschieden – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der Aufstiegstraum wird immer unrealistischer: Der TSV 1860 spielt zuhause trotz zahlreicher Chancen nur 1:1 gegen Waldhof Mannheim. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.