TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Köln

Der TSV 1860 holt sich gegen Viktoria Köln einen Punkt – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Viktoria Köln.

Der TSV 1860 holt sich beim 2:2 gegen Viktoria Köln nach drei Niederlagen in Folge immerhin wieder einen Punkt. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.