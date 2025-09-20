TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Hoffenheim II

Der TSV 1860 verliert erneut – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Hoffenheim II.

Der TSV 1860 verliert nach völlig enttäuschender Leistung verdient mit 1:5 gegen die TSG Hoffenheim II. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.