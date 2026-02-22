AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Hansa Rostock

Der TSV 1860 gewinnt gegen Hansa Rostock mit 1:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Löwen um Siegtorschütze Thore Jacobsen feierten gegen Hansa Rostock einen 1:0-Sieg.
Die Löwen um Siegtorschütze Thore Jacobsen feierten gegen Hansa Rostock einen 1:0-Sieg. © IMAGO/Mladen Lackovic

Zweiter Sieg in Serie: Nach dem 5:0-Erfolg beim TSV Havelse in der vergangenen Woche setzt sich der TSV 1860 mit 1:0 gegen Hansa Rostock durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.