TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Hansa Rostock

Der TSV 1860 gewinnt gegen Hansa Rostock mit 1:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Zweiter Sieg in Serie: Nach dem 5:0-Erfolg beim TSV Havelse in der vergangenen Woche setzt sich der TSV 1860 mit 1:0 gegen Hansa Rostock durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.