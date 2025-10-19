AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Duisburg

Der TSV 1860 gewinnt gegen Tabellenführer MSV Duisburg und feiert ein gelungenes Kauczinski-Debüt – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Duisburg.
Die Löwen jubeln gegen Duisburg.
Die Löwen jubeln gegen Duisburg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der TSV 1860 feiert nach fünf Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier. Ausgerechnet gegen Tabellenführer MSV Duisburg gewinnen die Löwen mit 3:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

  • Der Münchner am 06.10.2025 08:53 Uhr / Bewertung:

    Oh mei, oh mei!
    Mit dem Aufstieg is vorbei!

  • Benedikt am 02.10.2025 09:13 Uhr / Bewertung:

    Ohne Verlaat totale Verunsicherung, die rechte Seite Achillesverse. Erst die 2. Halbzeit zeigte, was in der Mannschaft steckt. Dieses Erzwingen wollen war bezeichnend, selbst beim Einwurf alle Eile, der
    Druck auf die Gäste endlich da, Festsetzen in deren Hälfte und dadurch Chancenhäufung. Bei geduldigem, überlegenem Dauerpassen müsste aber einer einfach mal den Zweikampf suchen und eindringen. Das hat bisher in allen Spielen gefehlt. Körpersprache war super. Vergessen wir aber nicht, dass die Gäste nur zu Zehnt waren. Ich fürchte, das Ungefährlichsein wird Dauerbegleitung sein.

