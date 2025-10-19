TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Duisburg

Der TSV 1860 gewinnt gegen Tabellenführer MSV Duisburg und feiert ein gelungenes Kauczinski-Debüt – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Duisburg.

Der TSV 1860 feiert nach fünf Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier. Ausgerechnet gegen Tabellenführer MSV Duisburg gewinnen die Löwen mit 3:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.