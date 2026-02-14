Der TSV 1860 gewinnt gegen den TSV Havelse mit 5:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Im fünften Anlauf fährt der TSV 1860 den ersten Sieg im Jahr 2026 ein! Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewinnt mit 5:0 beim TSV Havelse. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie dennoch am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.