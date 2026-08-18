TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen den TSV Aubstadt

Der TSV 1860 spielt gegen den TSV Aubstadt 3:2 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der TSV 1860 feiert beim 3:2 gegen den TSV Aubstadt seinen zweiten Sieg in Serie. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.