TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Cottbus

Der TSV 1860 gewinnt gegen Energie Cottbus mit 3:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Cottbus.
Der TSV 1860 gewinnt gegen Energie Cottbus mit 3:0.
Der TSV 1860 gewinnt unter Markus Kauczinski gegen den nächsten Tabellenführer. Die Löwen setzen sich mit 3:0 gegen Energie Cottbus durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

 

3 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
  • Der Münchner am 06.10.2025 08:53 Uhr / Bewertung:

    Oh mei, oh mei!
    Mit dem Aufstieg is vorbei!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Benedikt am 02.10.2025 09:13 Uhr / Bewertung:

    Ohne Verlaat totale Verunsicherung, die rechte Seite Achillesverse. Erst die 2. Halbzeit zeigte, was in der Mannschaft steckt. Dieses Erzwingen wollen war bezeichnend, selbst beim Einwurf alle Eile, der
    Druck auf die Gäste endlich da, Festsetzen in deren Hälfte und dadurch Chancenhäufung. Bei geduldigem, überlegenem Dauerpassen müsste aber einer einfach mal den Zweikampf suchen und eindringen. Das hat bisher in allen Spielen gefehlt. Körpersprache war super. Vergessen wir aber nicht, dass die Gäste nur zu Zehnt waren. Ich fürchte, das Ungefährlichsein wird Dauerbegleitung sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Benedikt am 20.10.2025 01:18 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Ist ja verrückt. Das hat mit der Superleistung gegen Duisburg nichts zu tun.
    Olle Kamellen soll man nicht als aktuell verkaufen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
