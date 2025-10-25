TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Cottbus

Der TSV 1860 gewinnt gegen Energie Cottbus mit 3:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Cottbus.

Der TSV 1860 gewinnt unter Markus Kauczinski gegen den nächsten Tabellenführer. Die Löwen setzen sich mit 3:0 gegen Energie Cottbus durch. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.