TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Burghausen

Der TSV 1860 verliert gegen Wacker Burghausen mit 1:3 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der TSV 1860 kassiert gegen Wacker Burghausen die erste Saisonniederlage. Die Löwen verlieren mit 1:3. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.