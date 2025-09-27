AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Aue

Der TSV 1860 verliert erneut – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Erzgebirge Aue.
Der TSV 1860 verliert gegen Aue mit 0:2.
Der TSV 1860 verliert gegen Aue mit 0:2. © IMAGO/Frank Kruczynski
Der TSV 1860 verliert auch das dritte Spiel in Folge, bei Erzgebirge Aue setzte es eine 0:2-Niederlage, Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

 
