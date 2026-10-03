TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Ansbach

Der TSV 1860 gewinnt gegen die SpVgg Ansbach mit 4:0 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels.

Der TSV 1860 gewinnt auch das zweite Wiesn-Heimspiel. Gegen die SpVgg Ansbach feiern die Löwen einen 4:0-Erfolg. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat Sie am meisten überzeugt? In unserem Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.