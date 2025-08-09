AZ-Plus

TSV 1860: Jetzt sind Sie dran! Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Aachen

Zweiter Saisonsieg für den TSV 1860 – jetzt sind Sie dran. Wählen Sie den Löwen des Spiels gegen Alemannia Aachen.
Der TSV 1860 feierte in Aachen den zweiten Saisonsieg. (Archivbild)
Der TSV 1860 feierte in Aachen den zweiten Saisonsieg. (Archivbild) © IMAGO/Revierfoto
Der TSV 1860 feiert beim 2:0 in Aachen den zweiten Saisonsieg. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe aus der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner hat Sie am meisten überzeugt? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, den Spieler des Spiels auszuwählen. Machen Sie mit! Die Abstimmung ist ab sofort und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Noten zu Alemannia Aachen gegen TSV 1860: Volland mit Doppel-Assist, Glöckners Joker stechen

