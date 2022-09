TSV 1860 in FIFA 23: Hiller und Verlaat sind die besten Löwen

Kommende Woche erscheint der neueste FIFA-Ableger. Wie schneiden die Löwen dieses Jahr in der Fußball-Simulation ab? Die AZ zeigt die Werte der Sechzger.

München - Jedes Jahr im Herbst das gleiche Spiel: Fußball-Fans warten gespannt auf den neuesten Ableger der FIFA-Reihe – nun ist es in wenigen Tagen wieder so weit.

Seit einigen Jahren ist auch die Dritte Liga in der Fußball-Simulation von EA vertreten und so sind auch wieder Löwen bei FIFA 23 wieder mit von der Partie. Die Sechzger mit der höchsten Bewertung sind in diesem Jahr Torwart Marco Hiller und Neuzugang Jesper Verlaat – beide haben eine Bewertung von 69 (maximal sind 99) möglich.

Auf den Plätzen dahinter folgen Marcel Bär (Bewertung von 68), Joseph Boyamba und Albion Vrenezi (beide 67).

Im Schnitt kommt der Löwen-Kader auf eine Bewertung von 64, das macht im Liga-Vergleich einen geteilten zweiten Platz mit Dresden, Aue und Saarbrücken. Spitzenreiter in Liga drei ist – zumindest vom FIFA-Rating her – Waldhof Mannheim.

Und wer ist bei FIFA 23 das Nonplusultra in der Dritten Liga? Pascal Testroet vom FC Ingolstadt, der Stürmer kommt auf eine Bewertung von 71.

TSV 1860 in FIFA 23: Die Bewertungen im Überblick