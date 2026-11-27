Thomas Häßler wollte verhindern, dass aus seiner Stammkneipe etwas anderes wird. Jetzt übernimmt der ehemalige Spieler des TSV 1860 den Laden selbst.

Mit etwas Glück können Fußballfans in Berlin ein Bier von einem echten Weltmeister gezapft bekommen. Thomas "Icke" Häßler, der 1990 in Italien mit der DFB-Elf den Titel holte, übernimmt in seiner Geburtsstadt eine Kneipe im Bezirk Charlottenburg. "In Berlin schließen aktuell viele uralte Kneipen. Dabei machen diese doch gerade unsere Stadt aus. Aus all diesen Gründen war es mir eine Herzensangelegenheit, diesen wunderbaren Ort nach der zwischenzeitlichen Schließung weiterleben zu lassen", sagte Häßler der "Bild".

Die Kneipe, die schon bald "Ickes Rumpelkiste" heißen soll, war nach dem Tod des vorherigen Besitzers mehrere Monate geschlossen. "Seit 2016 war ich Stammgast in der Rumpelkiste, die mir mit ihrem Wirt "Matze" und dem tollen Publikum in den Jahren sehr ans Herz gewachsen ist. Da kam mir die Idee, die Kneipe zu übernehmen, bevor hier eine Dönerbude oder ein Bücherladen hereinkommt", erzählte Häßler, der von 1999 bis 2003 für den TSV 1860 spielte.

Party mit Hertha gegen den KSC

Unterstützt wird er bei dem Projekt von einem Freund. Am Samstag (11 Uhr) steigt die offizielle Eröffnungsfeier mit einem passenden Anlass: Hertha BSC empfängt den Karlsruher SC, für den der frühere Offensivakteur lange erfolgreich spielte. Die Klubs verbindet eine enge Fanfreundschaft. Das Spiel wird in der Kneipe übertragen.

Thomas Häßler spielte von 1999 bis 2003 beim TSV 1860. © IMAGO / WEREK

"Hertha spielt hier in Charlottenburg natürlich eine große Rolle. Toll, was die Jungs gerade für einen begeisternden Fußball spielen. Da lacht als Berliner mein Fußballherz. Dass es hier bei unserer Eröffnung gleich gegen meinen Ex-Club KSC geht - perfektes Drehbuch!", freute sich Häßler.