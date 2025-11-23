AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Saarbrücken

Der TSV 1860 gewinnt auch das dritte Heimspiel unter Markus Kauczinski – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen den 1. FC Saarbrücken.
Die Löwen feierten am Sonntag einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken.
Die Löwen feierten am Sonntag einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken. © IMAGO/Eibner

Dritter Sieg im dritten Heimspiel unter Markus Kauczinski: Der TSV 1860 gewinnt gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:0. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

 
12 Kommentare
Artikel kommentieren
  • shark am 02.11.2025 11:36 Uhr / Bewertung:

    60 hat beide Spitzenmannschaften daheim geschlagen,wobei das notwendige Glück auch dabei war.
    Jakobsen herausragend.
    Die Abwehr ist mit Reinthaler und vor allem mit Schifferl ,wenn er wieder spielen kann ,stabiler wie mit Verlaat.
    Niederlechner gehört auf die Bank und Volland muss sich steigern ,sonst landet er auch dort
    Kauczinki wirkt recht abgekärt und überzeugt mich bisher.
    Verhalten optimistisch kann man sein

  • Der Waise 1 am 25.10.2025 16:54 Uhr / Bewertung:

    Sasion Abhaken wenn wir 10 werden ist das ein Erfolg mit den Opas und voll Profis!🙈🙈🙈🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮☕️

  • Peterauslaim am 20.10.2025 09:17 Uhr / Bewertung:

    Wieder ein Glückssieg!
    Und schon wird wieder alles schön geredet.

