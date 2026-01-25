AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen Osnabrück

Der TSV 1860 und der VfL Osnabrück trennen sich 1:1 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten.
Die Löwen erkämpften sich in Osnabrück den zweiten Punkt dieses Kalenderjahres.
Die Löwen erkämpften sich in Osnabrück den zweiten Punkt dieses Kalenderjahres.

Der TSV 1860 sichert sich auch beim VfL Osnabrück einen Punkt. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zur Einzelkritik des TSV 1860. 

