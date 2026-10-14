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TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen die SpVgg Bayreuth

Der TSV 1860 gewinnt gegen die SpVgg Bayreuth mit 2:1 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.
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Die Löwen fuhren gegen Bayreuth trotz Unterzahl einen 2:1-Sieg ein.
Die Löwen fuhren gegen Bayreuth trotz Unterzahl einen 2:1-Sieg ein. © IMAGO/Frank Hoermann

Der TSV 1860 trotzt der Unterzahl und fährt gegen die SpVgg Bayreuth einen 2:1-Sieg ein. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

 

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